Novak Djokovic wint eerste groepsmatch op ATP Finals in Londen van Diego Schwartzman

Novak Djokovic (ATP 1) is uitstekend begonnen aan de ATP Finals in Londen (hard/5,7 miljoen dollar). De Serviër won maandag zijn eerste groepsmatch tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 9) in twee sets.

Na een uur en achttien minuten stond de 6-3, 6-2 eindstand op het scorebord van de 02 Arena. Djokovic had ook de vijf vorige ontmoetingen met Schwartzman gewonnen.

In de avondsessie (vanaf 20u) neemt de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) het in de andere wedstrijd van de groep ‘Tokyo 1970’ op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 7), die het toernooi in 2018 won.

De 33-jarige Djokovic schreef de ATP Finals al vijf keer op zijn naam (in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015), twee keer was hij verliezend finalist (in 2016 en 2018). Vorig jaar raakte ‘Nole’ niet door de groepsfase.

Diego Schwartzman, 28, debuteert op het officieuze WK met de top acht van het seizoen.