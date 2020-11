Sublieme Dimitri Van den Bergh verbetert record van Phil Taylor op Grand Slam of Darts

Dimitri Van den Bergh (PDC-11) heeft maandag in het Engelse Coventry in zijn eerste groepswedstrijd van het Grand Slam of Darts met 5-1 gewonnen van Ricky Evans (PDC-30). de 26-jarige Antwerpenaar wierp daarbij liefst 114,85 punten per drie darts, het hoogste gemiddelde dat al genoteerd werd in de geschiedenis van het Grand Slam of Darts. Van den Bergh deed net iets beter dan de 114,65 die dartslegende Phil Taylor in 2014 op de tabellen zette.

Nadat Van den Bergh het eerste leg had moeten prijsgeven, leek hij in het tweede naar een ninedarter op weg, maar miste hij na acht perfecte pijltjes de dubbel twaalf. Die prikte hij met zijn tiende pijl wel weg. In het volgende spelletje was een 140 uitworp goed voor een 12-darter. “The Dreammaker” bleef subliem darten. Er volgden nog uitworpen van 58 en 86 (op de bull) voor een 12-darter en een 14-darter, waarna Van den Bergh met een 4-1 voorsprong en een gemiddelde van 118 achter zijn naam stond. In het zesde leg zat er weer een 12-darter in, maar miste Van den Bergh drie keer de dubbel twintig. Het gemiddelde had dus makkelijk nog hoger kunnen zijn. De vierde matchpijl was wel de goede.

RECORD BREAKING DIMI!



Dimitri Van den Bergh claims the record for the highest ever average in the history of the Grand Slam of Darts, posting a magnificent 114.85 as he steamrolls Ricky Evans 5-1!#BoyleSportsGSOD pic.twitter.com/FAAXK9GUTS — PDC Darts (@OfficialPDC) November 16, 2020

EIGHT PERFECT DARTS ????



Dimitri Van den Bergh goes eight darts into a perfect leg, coming agonisingly close to a second nine-darter at the Grand Slam of Darts! #BoyleSportsGSOD pic.twitter.com/pTV4bbbRVN — PDC Darts (@OfficialPDC) November 16, 2020

“Ik ben blij met de overwinning en de manier waarop ik heb gespeeld,” reageerde Van den Bergh. “Ik heb al enkele keren tegen Rickie moeten aantreden en als hij in vorm is dan moet je al heel goed voor de dag komen om hem te verslaan. Het nieuwe record is mooi meegenomen, maar het komt er op aan om de wedstrijden te winnen.”

Van den Bergh neemt het in zijn groep ook nog op tegen Nathan Aspinall (PDC-6) en de Welshman Wayne Warren (WDF-4), de regerende BDO-wereldkampioen. Aspinall smeerde Warren maandag een 5-0 nederlaag aan.

Het op twee na hoogste gemiddelde op het Grand Slam staat overigens ook op naam van een Belg. Geert De Vos won in 2015 een groepswedstrijd met een gemiddelde van 113,86.