Hasselt -

In Hasselt is een dagopvang geopend die speciale aandacht heeft voor mensen met jongdementie. Het is de eerste dagopvang in zijn soort in onze provincie. Hasselt ijvert al langer om een dementievriendelijke stad te worden, maar zeker in coronatijden is het belangrijk om opvang te voorzien, zodat mantelzorgers ontlast kunnen worden.