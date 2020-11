Basketgrootmacht Spirou Charleroi beschermt zich tegen schuldeisers met gerechtelijke procedure

Spirou Charleroi, een grote naam uit het Belgische basketbal, heeft bij de arbeidsrechtbank in Henegouwen een aanvraag ingediend voor een gerechtelijke reorganisatieprocedure. Zo wil de club zich beschermen tegen schuldeisers en kan ze haar activiteiten onder gerechtelijk toezicht voortzetten.

Een gerechtelijke reorganisatieprocedure is bedoeld om bedrijven door een moeilijke periode heen te helpen. “We hebben deze aanvraag vrijwillig en goed doordacht gedaan. Dit is positief voor ons project. Het is bedoeld om ons te beschermen tijdens deze economisch moeilijke periode. Het is vooral om te anticiperen en de continuïteit van onze activiteiten op lange termijn te waarborgen. Charleroi zet het basketbalseizoen gewoon voort met al het personeel en alle spelers. Hetzelfde geldt voor catering-, restaurant- en evenementenactiviteiten, zodra die weer kunnen opstarten. Horeca, cultuur, evenementen en profsport zijn vier van de sectoren die economisch het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis en de Dôme Group is jammer genoeg in die vier sectoren actief. De eerste golf hebben we nog kunnen doorstaan, maar deze tweede coronagolf brengt het project van de Dôme in gevaar. Dit economische gevaar wordt nog versterkt door de hervatting van de competitie. Dat kost geld, terwijl de wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld moet worden, zonder enige vorm van inkomsten. Het economische model van het Belgische basketbal is niet gebaseerd op televisierechten en transfersommen. Alleen door de aanwezigheid van publiek en sponsors is het levensvatbaar. Veel clubs profiteren van overheidssubsidies, maar dat is bij ons helaas niet het geval,” liet Gabriel Jean, de nieuwe sterke man van Charleroi, op de clubwebsite weten.

Spirou Charleroi won tussen 1999 en 2011 maar liefst 10 Belgische titels en stak in die periode ook vijf keer de Belgische Cup in de hoogte. Het was ook steeds in verschillende Europese bekers ingeschreven en speelde op hoogste Europees toneel tegen onder meer Real Madrid en Valencia. Grote Belgische spelers als Eric Struelens, Eric Cleymans, David Desy, Jacques Stas, Didier MBenga, Christophe Beghin, Roel Moors en buitenlandse spelers als Damir Krupalija, Marcus Faison, Ron “The Bull” Elllis, Andre Riddick, Louis Rowe, John Weatherspoon en Demond Mallet fonkelden in de indrukwekkende selecties.

Axel Hervelle nam vorig seizoen afscheid als speler bij de Spirous. Hij is nu sportief manager bij de club uit Henegouwen. De laatste prijs dateert dus al van 2011 en deze campagne komt Charleroi zelfs niet meer Europees in actie. Uitkijken dus of deze grote naam uit de Belgische basketbalgeschiedenis de komende maanden financieel alles op een rijtje krijgt?