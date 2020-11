Dylan Derdaele: “Kampioen worden zonder te racen is niet zo leuk”

Je ziet het niet aan de foto, maar de ‘2020’ is wel degelijk gefotoshopt. Eigenlijk stond er 2019. Een noodzakelijke kunstgreep, want een titelfeest en bijhorende kampioenenfoto waren er niet. Dylan Derdaele werd immers tijdens een doordeweekse vergadering kampioen, toen de 24 Uur van Zolder werd geannuleerd.

Never change the winning team, zeggen ze in de Belcar. De winnaar van vorig jaar is ook die van dit jaar: Belgium Racing met Dylan Derdaele en Nicolas Saelens. Zelfde team, zelfde rijders, zelfde Lamborghini ...