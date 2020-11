Lichaam van Belgische zakenman (70) opgegraven in Marokko na vermoeden van gifmoord

In de Marokkaanse kuststad Essaouira heeft de politie het lichaam opgegraven van een Belgische zakenman (70) omdat hij in verdachte omstandigheden overleden zou zijn. Het lokale parket sluit niet uit dat de man stierf aan voedselvergiftiging. Dat schrijft de Marokkaanse krant Assabah. “De ambassade is op de hoogte”, zegt Buitenlandse Zaken.