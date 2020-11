Nieuw euthanasieproces start in januari voor correctionele rechtbank Dendermonde

In de zaak van de euthanasie van Tine Nys in 2010, waarbij het Gentse hof van assisen de drie artsen vrijsprak voor vergiftiging, zal het nieuwe proces tegen de uitvoerende arts in januari starten in Dendermonde. Dat bevestigen verschillende partijen in de zaak. Het gaat om een proces voor de correctionele rechtbank van Dendermonde die uitspraak zal doen over de burgerlijke afhandeling, met name of de arts veroordeeld moet worden tot het betalen van een schadevergoeding.