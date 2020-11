Lummen / Halen / Herk-de-Stad -

Bij controles op zwaar vervoer maandag bleken 9 van de 18 gecontroleerde voertuigen niet in orde. Er werden zes pv’s opgesteld voor onder meer inbreuken op de ladingzekering en banden die niet in orde waren. Sommige bestuurders gebruikten hun gsm achter het stuur of droegen geen gordel.