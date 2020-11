Plopsa vrijgesproken nadat Gingelomse uit bobsleebaan vliegt: “Doe normaal op zo’n baan”

Hasselt / Gingelom / Sint-Truiden -

Een vrouw uit Gingelom (35) heeft bot gevangen met haar klacht tegen Plopsa. In het pretpark in Coo was ze met haar vijfjarig zoontje uit een rodelbaan gevlogen. De vrouw eiste voor de rechtbank 6.570 euro schadevergoeding, maar ze krijgt ongelijk omdat ze geen defect van de attractie kan aantonen.