Detective hekelt ‘massa open eindjes’ in zaak-Elke Wevers: beluister hier aflevering twee

“In de zaak-Elke Wevers zijn er veel te veel elementen die niet onderzocht zijn. Als ik het dossier lees, heb ik soms kippenvelmomenten, dat ik me afvraag: ‘Waarom is daar geen antwoord op?’” Dat zegt privédetective Herma Kluin in de tweede aflevering van onze podcastreeks over Elke Wevers, die nu te beluisteren is.

Beluister hier ‘Tot wanhoop gedreven’, de tweede aflevering van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’:

In ‘Tot wanhoop gedreven?’, de tweede aflevering van de podcastreeks ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’, onderzoeken we de pistes van een wanhoopsdaad, een zelfverdwijning en een ontvoering. Een nieuwe hoofdrolspeler die in deze aflevering haar intrede doet, is Herma Kluin, een Nederlandse privédetective die sinds een jaar de verdwijning van Elke Wevers onderzoekt. Kluin werd betrokken bij de zaak via een ándere Nederlandse detective: Ben Zuidema, ook bekend als ‘De Neus’, die al meerdere spraakmakende dossiers behandelde. In 2016 beloofde hij René en Elza Wevers alles op alles te zetten om de verdwijning van hun dochter op te lossen.

Intussen heeft ook Herma Kluin zich op vraag van Ben Zuidema in de zaak verdiept. “Dit dossier sleept nu al tien jaar aan. Maar ik hou hoop, net als de ouders”, aldus Herma. “Dat is waarom ik meewerk aan deze podcast, want ik hóóp dat de reeks mensen triggert om, als zij informatie hebben, nu de stap te zetten en te zeggen: ‘Dit is wat ik weet.’ Hulp van buitenaf is immers zo belangrijk, en daarmee doel ik ook op getuigen die nog nooit eerder hun verhaal durfden te doen. Het échte antwoord hebben wellicht alleen Elke en eventueel de dader. Maar wij blijven zoeken en geven nooit op, voor Elza en voor René.”

“Wij blijven zoeken en geven nooit op, voor de ouders van Elke”, zegt privédetective Herma Kluin. — © Katinka Tromp

Te veel vragen

“Wat mij in deze zaak vooral intrigeert”, zegt Herma, “is dat het blijkbaar zomaar kan dat er een jonge vrouw van de ene op de andere dag van de aardbodem verdwijnt. Hoe kan het in hemelsnaam dat er geen enkel spoor is? Het is zo triest dat zoiets kan gebeuren. Weet je, op een moment zou je toch kunnen denken: na een paar jaar komt er een soort van teken, of iemand zegt wel ‘ns iets, of er is een spoor gevonden,… Maar tien jaar lang helemaal niets? Dat is echt wel iets wat mij boeit en wat ik ook wil onderzoeken. Alleen al om die onzekerheid weg te halen bij de ouders.”

“Het is natuurlijk mijn grootste ambitie dat Elke wordt gevonden. En dat er antwoorden komen op de vele vragen die er zijn. Er zijn massa’s open eindjes, veel te veel vragen die nog open staan. Er zijn ook heel veel zaken die in mijn beleving niet onderzocht zijn. Het zijn er eigenlijk veel te veel om op te noemen. En ik ga niet gelijk een oordeel vellen of er wel of niet goed gerechercheerd is - dat vind ik ook altijd lastig te beoordelen - maar als ik het dossier lees, dan heb ik echt af en toe van die kippenvelmomenten, dat ik denk: ‘Waarom is daar geen antwoord op?’”

Moord?

Samen met Jef Vermassen, de advocaat van Elkes ouders, belicht Herma Kluin in de nieuwe aflevering van onze podcastreeks de mogelijkheden van een wanhoopsdaad, een zelfverdwijning en een ontvoering. Herma: “Of Elke nog in leven is? Ik wou dat ik daar volmondig ‘ja’ op kon zeggen. Ik zou echt niks liever doen. Maar of het realistisch is? Dat betwijfel ik. Wat haar dan overkomen zou kunnen zijn? Uit de gesprekken die ik met de ouders van Elke heb gehad, concludeer ik dat de opties zelfmoord of een zelfverdwijning voor mij alvast niet heel erg aannemelijk zijn. Ooit zei Elza: ‘Verdwijnen, dat is iets wat onze dochter ons niet zou aandoen.’ Een ontvoering is ook niet de mogelijkheid die bij mij als eerste opkomt. Want in ons vak is het natuurlijk bij een ontvoering zo dat er meestal geldelijk gewin aan ten grondslag ligt. Hier is nooit losgeld gevraagd. Als je het mij op de man af vraagt? Er zijn in deze hele zaak zoveel vreemde situaties geweest, en er zijn zoveel vraagtekens open, waardoor ik ook moord niet kan uitsluiten.”

Luister nu gratis naar de tweede aflevering van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’ in onze app (scan de QR-code), via hbvl.be/podcast of via Spotify, iTunes, Google Podcasts, …