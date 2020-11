Druk op contacttracers neemt af nu aantal positieve testen daalt

Tussen 6 en 12 november hebben ongeveer 1.200 contacttracers 78.000 keer gebeld om besmette patiënten of hoogrisicocontacten te bereiken. Een week eerder waren dat nog bijna 115.000 telefoons. Per dag worden gemiddeld 8.210 personen gebeld. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

Nu het aantal positieve testen daalt, neemt ook de druk op de contacttracers stilaan af. Het aantal telefoons daalde van 114.877 tussen 30 oktober en 5 november naar 78.055 tussen 6 en 12 november, mislukte gesprekken of gesprekken waarbij teruggebeld wordt inbegrepen. Dat is een daling met 32 procent.

“Waar we vooral fier op zijn”, zegt Moonens, “is dat we eind oktober, toen we ongeveer 10.000 besmette personen per dag moesten bereiken, toch konden blijven volgen. We hebben toen een klein aantal contactpersonen via sms gecontacteerd, maar dat doen we nu niet meer.”

Per dag belde het contactonderzoek in de week van 6 tot en met 12 november gemiddeld 8.210 mensen, van wie 3.173 besmette personen en 2.223 hoogrisicocontacten. Ongeveer 170 à 180 field agents voerden per dag gemiddeld 541 huisbezoeken uit bij personen bij wie het contactonderzoek telefonisch niet lukt.

In totaal werden 38.886 contacten verzameld, zowel hoog- als laagrisicocontacten. Elke patiënt gaf gemiddeld 3,49 contacten door. “Dat cijfer daalt al vier weken. Dat lijkt een effect te zijn van federale en Vlaamse maatregelen, waardoor meer mensen hun nauwe contacten beperken”, zegt Moonens.