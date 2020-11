Orkaan Eta teisterde afgelopen week delen van de Verenigde Staten en Centraal-Amerika. In de Mexicaanse stad Tabasco veroorzaakte het stormweer overstromende de straten, waardoor mensen en dieren in de problemen raakten. Een hond was in een benarde situatie verzeild en kon zich nog net vastklampen aan een metalen constructie. Leden van de Mexicaanse marine konden het dier helpen en adopteerden de hond om hem een warme thuis te geven.