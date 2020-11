Een op vier te snel bij controles in Voeren

Voeren -

De afgelopen week heeft politie voeren op verschillende plaatsen snelheidscontroles uitgevoerd. Hierbij werden 344 inbreuken vastgesteld. Naast het feit dat bijna 1 op de vier bestuurders te snel reed, vielen volgende zaken op. Eén bestuurder op drie was in overtreding op de Moelingerweg in ’s-Gravenvoeren. In totaal controleerden we er 713 bestuurders, daarvan reden er maar liefst 238 sneller dan toegelaten.