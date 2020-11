Zeldzame eenden uit lucht geschoten in Maaseik: dader intussen geïdentificeerd

Maasmechelen / Maaseik -

In het Maaseikse Heppeneert heeft een man zondag twee grote zaagbekken, dat is een zeldzame eendensoort, uit de lucht geschoten. Een getuige zag het vanop de Nederlandse kant van de Maas gebeuren. Maandag werd een van de vogels nog levend gevonden, de dader is al geïdentificeerd.