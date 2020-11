Vijf bestuurders rijden onder invloed van drugs in Sint-Truiden

Sint-Truiden -

Politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken herinnert iedereen eraan dat ook in tijdens de lockdown de verkeersregels blijven gelden. Die opmerking komt op Facebook nadat vorig weekend veel overtreders werden beboet. Vijf bestuurders reden onder invloed van drugs. Een van hen reed even later weer gewoon rond ondanks het rijverbod. Bij de tweede controle werd zijn auto getakeld. De bestuurder had nog maar een paar maanden zijn rijbewijs. Twee bestuurders reden vorig weekend onder invloed van alcohol. Een bromfietser was opgedreven en werd getakeld. Vier bestuurders kregen een boete omdat ze zonder veiligheidsgordel reden. Nog vier bestuurders hadden een verlopen keuring en een auto was niet verzekerd. (maw)