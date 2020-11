Maaseik / Bree -

In Neeroeteren in de Langerenstraat is een bestuurder zaterdagavond om 22.15 uur in de berm beland. De 28-jarige bestuurder uit Bree reed ter hoogte van het brugje aan de beek over de betonnen blokken in het gras. Op de weg was er een oliespoor van zo’n 20 meter. De politie kon de overtreder aantreffen bij een familielid. Hij bleek te veel gedronken. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. De brandweer heeft de straat proper gemaakt.