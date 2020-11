TikTokker toont hoe je heel wat meer uit simpel sjaaltje kunt halen

De Portugese Claudya Moreira deelt op TikTok met haar meer dan 100.000 volgers hoe je veel meer uit een simpel sjaaltje kunt halen dan het enkel rond je hals te dragen. Ondertussen heeft ze zeker vijftig stijlen bedacht. Haar profiel werd zo’n succes dat ze nu ook zelf sjaaltjes ontwerpt.

De mogelijkheden met een sjaaltje zijn haast eindeloos. Dat bewijst althans Claudya Moreira. De 34-jarige uit Lissabon deelt sinds april op TikTok-filmpjes van hoe ze creatief omgaat met het accessoire en ze bedacht ondertussen al zo’n vijftig verschillende manieren. Ondertussen heeft ze meer dan 100.000 volgers en veel van haar video’s werden al tienduizenden keren bekeken.

Haar filmpjes werden zelfs zo populair dat ze er uiteindelijk een carrière uit opbouwde en in september haar eigen sjaaltjesmerk Zafia lanceerde. In een interview met Vogue laat ze optekenen dat ze haar inspiratie haalde bij haar grootmoeder toen ze op Kaapverdië opgroeide. “Sjaaltjes hebben altijd onderdeel uitgemaakt van mijn leven. Mijn oma, die me opvoedde, droeg er altijd een in haar haren. Mijn sjaaltjes zijn een eerbetoon aan de vrouwen in mijn leven en het land waar ik vandaan kom.”

Nog nooit een sjaaltje gedragen? Dan begin je volgens Claudya best met een klein exemplaar als accessoire. “Zo kun je bijvoorbeeld eentje aan je handtas knopen. Met een zijden sjaaltje om je hals kun je verder nooit iets verkeerd doen. Het zorgt ervoor dat je outfit instant eleganter wordt, hoe eenvoudig het stuk ook is. Eenmaal je eraan gewoon bent, kies je voor een sjaal als statement in een opvallende kleur of verfijnde stof. Het zal het eerste zijn wat mensen aan je outfit opmerken.”