Een Colombiaanse bende die zich specialiseerde in laptopdiefstallen aan hogescholen en universiteiten is maandag in Hasselt veroordeeld. De leden tussen 20 en 40 jaar oud kregen celstraffen van 18 tot 36 maanden. Ze maakten een 40-tal laptops buit.

In december 2019 en januari 2020 - of in volle examenperiode - sloegen de daders, van wie er drie in de gevangenis verblijven, toe. Uiteindelijk liepen ze op 27 januari tegen de lamp op de UHasselt, op ...