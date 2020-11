Een dertiger is vrijdag om het leven gekomen op zijn werkplaats in het Luikse Seraing na de instorting van een muur. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat maandag.

De dertiger was samen met een collega de omgeving van het bedrijf Renewi, in de rue de l’Environment in Seraing, aan het schoonmaken toen een muur op hem instortte. Het slachtoffer ...