Prins Charles brengt duurzame kledingcollectie uit

Prins Charles is niet meteen het meest hippe lid van de Britse koninklijke familie, maar aan dat imago wil hij duidelijk iets veranderen. In samenwerking met online luxeretailer Yoox Net-a-Porter lanceerde hij een duurzame kledingcollectie.

Charles en mode? Dat lijkt op het eerste gezicht niet meteen een match, maar de prins komt de laatste tijd wel vaker creatief uit de hoek. Onlangs lanceerde hij nog een gin, nu een kledingcollectie. Zijn The Prince’s Foundation werkte daarvoor samen met Yoox Net-a-Porter en samen gaven ze enkele afgestudeerde modestudenten uit Italië en het Verenigd Koninkrijk de kans om een achtiendelige capsulecollectie te ontwikkelen onder de naam The Modern Artisan.

Grootste inspiratiebron voor de collectie was het werk van Leonardo da Vinci. Bovendien werd ook gefocust op traditioneel vakmanschap en duurzame materialen, al langer een van de stokpaardjes van Charles die bekendstaat als een grote natuurliefhebber. Het resultaat oogt dan ook niet toevallig oer-Engels dankzij onder meer de ruitjespatronen, cardigans en klassieke mantels.

Gezamenlijke passie

“Het project is ontsproten uit onze gezamenlijke passie voor educatie en het opleiden van het talent van morgen”, zegt Federico Marchetti, CEO van Yoox Net-a-Porter. “Met deze samenwerking willen we focussen op de ambacht van het maken van kleding. Het was een plezier om met de prins van Wales samen te werken. Hij is uitermate geïnteresseerd in mode, vakmanschap en innovatie en dat zijn interesses die we delen.”

Hoewel Charles de kleding zelf niet ontwierp, was hij naar verluidt wel bij elke stap van het proces betrokken. “Voor mij was het belangrijk om te herontdekken hoe belangrijk de rol van de natuur is in dit alles, begrijpen waar natuurlijke materialen vandaan komen en hoe ze op een nieuwe en innovatieve manier aangewend kunnen worden. De natuur is namelijk de bron van alles”, zegt hij.

Foto: Yoox Net-a-Porter

Foto: Yoox Net-a-Porter