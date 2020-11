Vaccin van Moderna is 94,5 procent effectief tegen coronavirus

Het vaccin ontwikkeld door het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna is 94,5 procent effectief tegen Covid-19. Dat cijfer overtreft de verwachtingen.

LEES OOK. Ook het tweede coronavaccin bijna klaar: pak goedkoper en het kan gewoon in de koelkast

Moderna voerde de afgelopen weken en maanden klinische tests uit bij 30.000 proefpersonen die het vaccin of een placebo kregen, en vervolgens besmet werden met het coronavirus. Daarvan bleken slechts 95 proefpersonen (iets meer dan vijf procent) alsnog besmet. Van die 95 besmettingen werden er 11 proefpersonen zwaar ziek. 15 gevallen vielen voor bij 65-plussers, een groep die een hoog risico loopt op zware symptomen. Uit de eerste resultaten blijkt ook dat het vaccin zware gevallen van Covid-19 kan verijdelen, daarover bestond nog geen duidelijkheid bij het Pfizer-vaccin.

De neveneffecten lijken mild, al had 9 procent van de proefpersonen wel spierpijnen na de tweede dosis, en ondervond 10 procent vermoeidheid erg genoeg om hun dagelijkse activiteiten te verhinderen. Die klachten verdwenen wel snel, aldus Moderna.

Niet koud bewaard

Een groot voordeel van het Moderna-vaccin is dat het – in tegenstelling tot dat van concurrent Pfizer – niet op extreem koude temperatuur bewaard moet worden, wat het makkelijker te verdelen maakt. Het Moderna-vaccin kan 30 dagen lang stabiel bewaard worden op koelkasttemperatuur (2 tot 8 graden Celsius), klinkt het, en tot zes maanden aan -20 graden Celsius. Het vereist twee injecties, met 28 dagen ertussen.

LEES OOK. Farmareus Pfizer: “Ons kandidaat-vaccin biedt 90 procent bescherming”

Het vaccin maakt gebruik van een nieuwe technologie op basis van mRNA, die het menselijk lichaam gebruikt om cellen proteïnes te laten produceren die door het menselijke immuunsysteem beschouwd worden als een bedreiging, en zo tot actie aangezet wordt.

“We beschikken over een vaccin dat Covid-19 kan stoppen,” kondigde Moderna-voorzitter Stephen Hoge trots aan. Het bedrijf verwacht volgende week over genoeg data te beschikken om een versnelde aanvraag voor goedkeuring door de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten te kunnen indienen. Moderna hoopt tegen 2021 over 500 miljoen tot 1 miljard dosissen te beschikken.