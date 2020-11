Corona gooit roet in het eten: Noorwegen ziet af van organisatie EK handbal voor vrouwen

Noorwegen trekt zich terug als gastland voor het EK handbal voor vrouwenteams, dat gepland is van 3 tot 20 december. Het houden van een groot sporttoernooi blijkt niet meer mogelijk in het land gezien de strenge gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus, zo meldt de Noorse handbalfederatie. Noorwegen zou het EK samen met Denemarken organiseren.