Kunstenares uit Heusden-Zolder schenkt Antwerpse voetschrapers nieuw leven

Heusden-Zolder -

Kunstenares Elke Lemmens uit Heusden-Zolder haalt de wereldpers met haar nieuw project in Antwerpen. Ze schenkt er oude voetschrapers nieuw leven. Meestal is het een verwaarloosde nis waar weinig mee gebeurt. Elke Lemmens ziet er een unieke kans in om de straten op te fleuren en buurtbewoners samen te brengen. De komende maanden gaat ze vijftig Antwerpse voetschrapers ombouwen tot kleurrijke taferelen die het verhaal van de huisbewoners verbeelden. De collega's van de Antwerpse regionale tv maakten hierover volgende reportage.