Zonhoven -

In Zonhoven worden vandaag 12 camera's gehangen in het centrum van de gemeente. Dat gebeurt op vraag van politiezone LRH. Het cameranetwerk moet de politie helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Op termijn is het de bedoeling dat in elke gemeente van de politiezone voldoende camera's geplaatst worden zodat de politie een goed beeld krijgt van het hele grondgebied.