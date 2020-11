Dan toch nieuwe doorstart in de maak voor ploeg van Victor Campenaerts

Komt het dan toch goed met wielerploeg Team NTT in 2021? Het ziet er naar uit. Ploegmanager Douglas Ryder schermt met een nieuwe hoofdsponsor en zou een budget van minstens acht miljoen euro verzameld hebben om zijn wielerploeg te laten voortbestaan. Wie de sponsor is, is niet bekend, maar binnen de koerswereld zijn al enkele lijntjes naar renners en makelaars uit gestuurd.