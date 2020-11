Namen wil EK cyclocross in najaar 2022 naar Wallonië halen

‘Piepkuikens’ Van Aert en Van der Poel in 2014 aan de slag in Namen. Foto: BELGA

Krijgen we in 2022 een eerste internationaal kampioenschap cyclocross op Waalse bodem? Volgens de krant La Dernière Heure heeft Namen zich kandidaat gesteld voor het EK cyclocross in het najaar van 2022.

Namen heeft al enige jaren een link met cyclocross en wil die band nu versterken. Op het spectaculaire en intussen mythische parcours op de Citadel wordt al enkele jaren een WB-manche georganiseerd, een wedstrijd die ook jaar na jaar meer en meer toeschouwers naar de stad aan de oevers van de Maas lokt. Dat de praktische organisatie van de wedstrijd in handen is van Golazo, is daarbij een serieuze plus. “Namen is zeer tevreden over zijn cyclocross en wil nog een stap verder gaan, bijvoorbeeld met de organisatie van een kampioenschap”, zegt Sébastien Legat namens Golazo. “De stad heeft haar fiat gegeven voor een Europees kampioenschap. We hopen begin volgend jaar een positief antwoord te krijgen. Het zou een bijkomende erkenning zijn van de waarde van het cyclocross voor de stad Namen.”

Waar het EK in 2021 zal georganiseerd worden, is nog niet geweten. De meest recente editie werd twee weken geleden in het Nederlandse Rosmalen gewonnen door Eli Iserbyt. Het EK wordt toegekend door de UEC, de Europese wielerunie.