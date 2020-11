Jan Heylen wint in Florida, WRT kampioen, Gilles Magnus op podium

In de 12 Uur van Sebring (Florida) heeft Porsche afscheid genomen van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap met een dubbelslag in de GT-klasse. Laurens Vanthoor, Earl Bamber en Neel Jani werden daarbij wel geklopt door het zustertrio Tandy-Makowiecki-Bamber. De algemene zege was voor de Mazda van Bomarito-Tincknell-Hunter Reay, maar ondanks een vroege opgave zijn Helio Castroneves en Ricky Taylor (Penske-Acura) kampioen. In de GTD-klasse pakte Jan Heylen (Porsche van Wright Motorsports) na de pole ook de overwinning met de Amerikanen Ryan Hardwick en Patrick Long.

GT World: WRT kampioen - WRT-Audi is kampioen bij de teams in de GT World. Het is de 40ste titel in het elfjarig bestaan van het Belgische team, dat in de slotmanche in Le Castellet 4de (met Dries Vanthoor ...