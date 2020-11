Oudsbergen -

In de Kapelstraat in Meeuwen is maandagvoormiddag spontaan brand ontstaan in een afvalcontainer. De brandweer van voorpost Helchteren werd rond 10.45 uur opgeroepen. De brandweermannen konden met schuim het vuur beperken. De schade blijft beperkt tot de inhoud van de afvalcontainer.