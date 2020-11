Crisiscentrum geeft tips aan grootouders voor Sinterklaas

Steven Van Gucht had tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum een boodschap voor de kinderen: de sint kan wel gewoon op stap om cadeautjes aan huis te brengen. Daarnaast had hij ook enkele tips voor de grootouders om de pakjes van de sint veilig bij hun kleinkinderen te krijgen.

Goed nieuws voor de kinderen: Sinterklaas krijgt “van onze ministers” een uitzondering op de avondklok. Al zullen de goedheiligman en zijn pieten ook de maatregelen moeten opvolgen: “Ze zullen afstand houden, een mondmasker dragen en vaker de handen wassen.”

De viroloog beseft dat de sint ook bij de grootouders vaak cadeaus brengt. “Ze hebben hun oogappels de voorbije maanden erg gemist, en we begrijpen dat ze hen dan ook een cadeautje willen doen van de sint. Het is weliswaar belangrijk om dat op een veilige manier te doen. Opa en oma kunnen bijvoorbeeld aan de sint vragen om de cadeautjes meteen bij de kinderen thuis te brengen. Dat is het veiligst. Als de grootouders de cadeautjes toch zelf willen overbrengen, dan het best om dit buiten te doen en daarbij een veilige afstand te respecteren.”