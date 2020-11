Stuk landschap glijdt helling af: “Verontrustend en fascinerend tegelijkertijd”

Een Ierse man kon zijn ogen niet geloven toen hij een stuk van een landschap van een helling zag glijden. Hij filmde het fenomeen dat in het Engels peat slippage heet, een stuk grond van turf dat - inclusief bomen en struiken - loskomt en naar beneden schuift. Er raakte niemand gewond, maar het incident en de impact ervan op de omgeving worden onderzocht. Op sociale media wordt me de vinger naar windturbines gewezen, waarvoor heel wat bomen moesten worden gerooid in de Ierse regio. “Erg verontrustend”, klinkt het. “Maar tegelijkertijd enorm fascinerend om te zien.”