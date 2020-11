Steven Van Gucht: “Plateaufase op intensieve zorgen lijkt bereikt”

In de ziekenhuizen lijkt erop dat vooral dezelfde patiënten als tijdens de eerste coronagolf een behandeling nodig hebben. Het gaat dit keer wel minder vaak om mensen uit woonzorgcentra en personeel van de zorgcentra. Dat meldt het crisiscentrum.

De besmettingscijfers halveren momenteel om de acht dagen, zei Van Gucht. Bij alle leeftijdsgroepen is er sprake van een daling. De helft van de besmette personen is ouder dan 47 jaar, het grootste aantal besmettingen zit bij de veertigers en vijftigers. Lokaal gezien is de daling het sterkst in Henegouwen en Luik, al blijven die twee provincies degene met het hoogste aantal nieuwe besmettingen per dag.

Het aantal ziekenhuisopnames daalt tot gemiddeld 426 per dag, 22 procent minder op weekbasis dan een week terug. Gisteren waren er minder dan 300 opnames op één dag. “Dat is voor het eerst in een maand”, merkt Van Gucht op. De daling van het aantal ziekenhuisopnames lijkt daarmee iets trager te gaan dan het aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames halveert om de 20 dagen. “Het is echter normaal dat het aantal ziekenhuisopnames met vertraging naar beneden gaat.”

Het aantal patiënten op intensieve zorgen lijkt nu een plateaufase bereikt te hebben, stelt Van Gucht. Er liggen daar in de verschillende ziekenhuizen nu 1439 patiënten. De voorbije 12 dagen schommelde het aantal patiënten tussen de 1.400 en 1.500. “De laatste paar dagen is er een trage maar gestage daling merkbaar”. De piek lag in de tweede golf “waarschijnlijk” op maandag 9 november, met 1.474 patiënten.

De overlijdens nemen toe, tot 197 gemiddeld per dag. De stijging is op weekbasis wel vertraagd tot 197. Daar lag de piek wellicht op 6 november, met 200 overlijdens.

Profiel

Het voorlopige profiel van de mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, ligt volgens Van Gucht in de tweede golf dicht bij dat van de eerste. Ook nu gaat het vooral om mensen van tussen de 50 en de 80. “Maar in verhouding worden er opvallen minder mensen uit woonzorgcentra of verzorgingspersoneel opgenomen.”

Net als in de eerste golf is de helft van de opgenomen patiënten ouder van 70, maar verhoudingsgewijs komen ze minder vaak uit woonzorgcentra.

Het verzorgend personeel maakt dit keer maar 1,6 procent van de opgenomen patiënten uit, tegenover 7 procent in de eerste golf. “Waarschijnlijk heeft dit ermee te maken dat het personeel meer vertrouwd is met het virus en de voorzorgsmaatregelen”, aldus Van Gucht. Ook de betere beschikbaarheid van beschermingsmiddelen speelt een rol.

Op intensieve zorgen is de “typische” patiënt “een man van in de zestig”. “De patiënten op intensieve zorgen zijn daarmee opnieuw iets jonger dan de doorsnee gehospitaliseerde personen”. 68 procent van de patiënten is man. Zowat dertig procent van de mensen had geen onderliggende klachten, 6 procentpunt meer dan in de eerste golf.