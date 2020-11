Pharrell Williams waagt zich aan cosmetica met nieuw merk Humanrace

Al heel wat van zijn vrouwelijke collega’s zoals Lady Gaga en Rihanna hebben hun eigen cosmeticalijn, maar met Pharrell Williams (47) waagt zich voor het eerst daar ook een man aan. Op 25 november komen de eerste drie producten van zijn merk Humanrace uit.

Op 25 november is het zover, dan lanceert Pharrell Williams zijn cosmeticamerk Humanrace. In eerste instantie worden drie producten op de markt gebracht. Het gaat om een reinigende melk op basis van rijstpoeder (32 dollar of 27 euro), een gezichtsscrub op basis van lotusenzym (46 dollar of 39 euro) en een dagcrème op basis van onder meer paddenstoelenextract (48 dollar of 40 euro). Alle drie de producten zullen ook in een bundel verkrijgbaar zijn voor 100 dollar of omgerekend 84 euro.

En natuurlijk werd ook heel wat aandacht besteed aan de verpakking. De opvallende groene kleur verwijst naar de duurzame manier waarop die tot stand kwam. Zo is de helft van de verpakking afkomstig van gerecycleerd materiaal. Opvallend: er werd ook aan blinden en slechtzienden gedacht, want de tekst staat er ook op in braille.

De producten worden gelanceerd via de website van Humanrace. Of verzending naar België mogelijk is, is voorlopig nog onduidelijk.