Floyd Mayweather keert in 2021 terug in de ring maar weet nog niet tegen wie

De 43-jarige Floyd Mayweather, die in 2017 de bokshandschoenen aan de haak hing, zal op 28 februari 2021 in Tokio terugkeren in de ring. Dat hebben de organisatoren van het evenement ‘Mega 2021’ bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wie zijn tegenstander wordt.

Vorige week kondigde de Amerikaan zelf zijn comeback aan in een filmpje op Instagram. “Tokio, Japan, ik zal er opnieuw staan in 2021”, zei hij. “Ik en mijn ploeg zullen iets fantastisch doen in de Tokyo Dome.”

Money Mayweather bleef in vijftig profkampen ongeslagen. Hij was WBC-kampioen bij de supervedergewichten, WBC-kampioen bij de lichtgewichten, WBC-kampioen bij de superlichtgewichten, IBF-, WBC-, WBA-, WBO-, IBO- en IBA-kampioen bij de welters en WBC- en WBA-kampioen bij de lichtmiddengewichten.

Op 31 december 2018 kwam Mayweather al eens terug uit zijn pensioen. In een exhibitiekamp in het Japanse Saitama versloeg hij toen een jonge kickbokser. Tenshin Nasukawa ging in de eerste ronde driemaal tegen het canvas. Na twee minuten moest hij zich al gewonnen geven.

(belga)