Het coronavirus circuleerde in september 2019 al in Italië, veel vroeger dan voorheen werd aangenomen. Dat is de conclusie van het Nationale Kankerinstituut in Milaan.

Het coronavirus en de bijhorende longziekte Covid-19 waren onbekend bij de Wereldgezondheidsorganisatie voor de uitbraak in de Chinese stad Wuhan in december 2019. De eerste Italiaanse patiënt kreeg de diagnose Covid-19 pas in februari te horen. Maar volgens een nieuwe studie vertoonde 11,6 procent van de 959 deelnemers aan een screening op longkanker tussen september 2019 en februari 2020 al antilichamen tegen het virus.

Uit een vervolgstudie bleek dat de eerste vier gevallen dateerden uit de eerste week van oktober, wat betekent dat ze besmet moeten zijn geraakt in september. “Dat betekent dat het coronavirus lang kan circuleren in een bevolking zonder een hoge mortaliteit, en dan plots weer hard toeslaan”, aldus coauteur Giovanni Apolone.

Italiaanse wetenschappers signaleerden in maart al dat er in het laatste kwartaal van 2019 opvallend meer patiënten met symptomen die deden denken aan longontsteking en griep werden opgenomen in ziekenhuizen.