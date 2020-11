Lanaken -

Op een bouwwerf in de Schuttershofstraat in Neerharen hebben dieven vorig weekend elektriciteitskabels en isolatiemateriaal gestolen. De diefstal werd zaterdagmorgen vastgesteld. Nog op een andere bouwwerf in de Groenplaats in Rekem is werkmateriaal gestolen. Dat werd maandagmorgen vastgesteld.