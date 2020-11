Controle op zichtbaarheid huisnummers

Leopoldsburg -

Het gemeentebestuur stuurt momenteel medewerkers op pad in onze gemeente om na te gaan of de huisnummers op de gevels of brievenbussen goed zichtbaar zijn.

Een duidelijk huisnummer op de voorgevel van je huis of op je brievenbus kan immers levens redden. In noodsituaties kan elke seconde beslissend zijn. Dat is dikwijls ook het geval als artsen of hulpdiensten op zoek zijn naar de juiste woning van waaruit ze een dringende oproep ontvangen hebben.

Daarom is het aanbrengen van een duidelijk huisnummer verplicht volgens het GAS-reglement. Men raadt aan om een reflecterend exemplaar te gebruiken.

Een medewerker van het gemeentebestuur laat een briefje met meer info achter in de brievenbus van huizen zonder huisnummer of met een niet goed zichtbaar huisnummer. Huisnummers voor een nieuwbouw of voor een uitbreiding naar meer woongelegenheden moet je aanvragen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

SB