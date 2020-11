Khloé Kardashian geeft rondleiding in huis dat ze net voor ettelijke miljoenen verkocht

Khloé Kardashian heeft vlak voor haar verhuizing een rondleiding gegeven door haar net verkochte huis. De realityster nam haar fans op Instagram mee door haar stulpje, dat ze in 2006 kocht van zanger Justin Bieber.

De 36-jarige Khloé Kardashian heeft haar optrekje in Calabasas in Californië verkocht voor zo’n dertien miljoen euro, meer dan het dubbele dan dat ze er zelf zes jaar geleden voor neertelde toen ze het huis overnam van Justin Bieber. De woning breekt daarmee het record van de duurste prijs per vierkante meter in de regio.

Ze vindt het aan de ene kant jammer dat ze vertrekt, maar is ook blij voor de nieuwe bewoners, klinkt het. “Het is leeg. We gaan er uit”, deelt Khloé haar fans mee in haar Instagram Stories. “De nieuwe eigenaars krijgen een prachtige, gezegende woning. Dit huis is zo speciaal en magisch. Ik heb er de beste herinneringen aan en ben blij die door te kunnen geven.”