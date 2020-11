Argentijnse ex-international Javier Mascherano beëindigt carrière

De Argentijnse ex-international Javier Mascherano heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat vertelde de 36-jarige defensieve middenvelder zondag op een persconferentie bij zijn club Estudiantes de La Plata.

Mascherano speelde liefst 147 interlands voor zijn land en is daarmee de Argentijnse recordinternational. Hij speelde vier WK’s met Argentinië, met de tegen Duitsland verloren finale (1-0) op het WK 2014 in Brazilië als hoogtepunt. In 2006 en 2010 waren de kwartfinales het eindstation. Nadat Argentinië in 2018 in Rusland in de achtste finales uitgeschakeld werd, kondigde Mascherano zijn afscheid van de nationale ploeg aan. Met het olympisch team van Argentinië had hij al twee keer goud veroverd: in 2004 in Athene en in 2008 in Peking.

In clubverband speelde Mascherano voor zijn jeugdclub River Plate (2003-2005), Corinthians (2005-2006), West Ham United (2006-2007), Liverpool (2007-2010), Barcelona (2010-2018), Hebei China Fortune (2018-2019) en tenslotte Estudiantes. Met Barcelona werd hij vier keer Spaans kampioen, won hij vier keer de Copa del Rey, twee keer de Champions League en twee keer het WK voor clubs.