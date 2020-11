Astana krijgt voor het eerst een tweede naamsponsor: team wordt omgedoopt tot Astana - Premier Tech

Voor het eerst sinds de intrede van Team Astana in het internationale profpeloton - intussen toch al vijftien jaar - krijgt het Kazakse team een tweede naamsponsor naast zich. Het Canadese Premier Tech promoveert vanaf 2021 in ruil voor een verhoogde financiële inbreng tot naamsponsor en moet mee het krimpende Kazakse budget helpen opvangen.

Het was een publiek geheim dat de Kazakse overheid de geldkraan op een lager debiet wilde zetten. Een slabakkende economie en een ongunstige dollarkoers maakten van het wielerploeg van algemeen manager Alexander Vinokourov een duur speeltje voor de beleidsmakers in de Centraal-Aziatische staat. En dus werden er gesprekken aangeknoopt met buitenlandse sponsors. Dat resulteerde uiteindelijk in een verhoog engagement van het Canadese Premier Tech, een bedrijf met de hoofdzetel in Canada en vestigingen in 27 verschillende landen. Premier Tech was al sinds 2017 aanwezig als ‘kleinere’ sponsor van het team.

“Het management van Samruk-Kazyna JSC én de Astana Presidential Professional Club hadden ons de opdracht gegeven een internationale partner te zoeken om zo het verminderde Kazakse aandeel in het budget op te vangen”, erkent managing director Yana Seel de moeilijke situatie waarin het team dreigde te verzeilen. “Die opdracht is vervuld aangezien we al snel tot een overeenkomst zijn gekomen met onze Canadese partner.”

Of Astana volgend seizoen met een gelijkaardig budget aan de slag kan, is niet duidelijk. Van de huidige toppers hebben enkel Jakob Fuglsang en de Russische revelatie Alexander Vlasov een contract voor 2021. Van Lutsenko en Miguel Angel Lopez is nog niet geweten waar ze volgend jaar zullen fietsen, al mag van Kazaks uithangbord Lutsenko verwacht worden dat hij zijn contract zal verlengen.