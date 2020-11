‘Temptation Island’-ster Channah Koerten filmt eigen bevalling en deelt video

Channah Koerten en Quentin Jarrett zijn ouders geworden van een dochtertje. De Temptation Island-sterren hebben de bevalling – die plaatsvond in de woonkamer en onder de neus van zoontje Tiger – vastgelegd op camera en vervolgens gedeeld op YouTube.

Channah Koerten en Quentin Jarrett zijn bekend van hun deelnames aan achtereenvolgens Ex on the beach: double Dutch en Temptation Island. De twee stapten uit die laatste show toen Channah opbiechtte dat ze zwanger was. Inmiddels heeft het koppel met Tiger een zoontje en vorige week beviel ze al van hun tweede kindje, dit keer een dochtertje. Opvallend is dat de realitysterren het hele gebeuren filmden en de video hebben gedeeld op YouTube.

Eerst krijgen we te zien hoe ze naar het ziekenhuis gaat omdat ze de baby niet meer voelt, maar meer naar het einde toe bevalt ze uiteindelijk thuis al rechtstaand. “Channah heeft al vier keer weeën gehad in vijf minuten”, zegt Quentin, die met zijn telefoon alles in de gaten houdt en ondertussen de kleine Tiger entertaint. Vervolgens komt het gezin van de trap gelopen. “Mama gaat bevallen, hè?”, zegt Quentin in de camera, met zijn zoon onder zijn arm. Channahs weeën worden steeds heftiger.

Niet veel later zien we Channah in de woonkamer staan, klaar om te bevallen. Haar vriend wijst haar er nog op dat ze op de bank moet gaan liggen, maar daar lijkt het te laat voor. Quentin belt vervolgens met iemand die hem uitlegt wat hij moet doen. “Wajo, wajo, wajo! Holy shit, ze komt! Moet ze blijven staan?”

Met de telefoon in zijn ene hand en in de andere het hoofdje van de baby – onder de klanken van het gebrul van Tiger in zijn oor – laat Quentin als een volleerde verloskundige zijn dochter het levenslicht zien. “Ik duwde maar een keer, ze kwam gewoon”, zegt Channah, die zich tijdens de bevalling goed staande hield.