IOC-voorzitter is vol vertrouwen over aanwezigheid toeschouwers op Olympische Spelen in Tokio

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), is vol vertrouwen dat er volgend jaar toeschouwers zullen aanwezig zijn op de Olympische Spelen. Dat heeft de Duitser laten optekenen na een meeting met de Japanse premier Yoshihide Suga in Tokio.

De IOC-voorzitter liet zich verder lovend uit over de maatregelen die het plaatselijk organisatiecomité en de Japanse regering in petto hebben in de strijd tegen het coronavirus. “We zijn de hand aan het leggen aan een enorme gereedschapskist waarin we alle denkbare maatregelen zullen steken”, stelde Bach, die voorziet dat voor de Spelen “het juiste gereedschap zal gebruikt worden om een veilige omgeving voor alle deelnemers te garanderen”.

Bach verklaarde verder nog dat het IOC enorme inspanningen levert om ervoor te zorgen dat zoveel als mogelijk deelnemers en toeschouwers gevaccineerd kunnen worden voor hun aankomst in Japan, op voorwaarde dat er tegen juli 2021 een vaccin is tegen het coronavirus. Premier Suga herhaalde dat het plaatsvinden van de komende Spelen een bewijs zou zijn dat “de mensheid het virus heeft overwonnen”.

De Olympische Spelen werden door de coronacrisis met een jaar uitgesteld. De start is nu voorzien op 23 juli 2021. Met zijn bezoek aan Japan hoopt Bach het vertrouwen van onder meer de Japanners en de olympische sponsors op te krikken. Een meerderheid van de Japanners vindt dat de Spelen nog eens moeten worden uitgesteld of zelfs geannuleerd moeten worden, zo blijkt uit peilingen. (belga)