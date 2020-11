Mats Möller Daehli en Kristian Thorstvedt zijn op weg naar Noorwegen om zich bij een noodselectie te voegen, die woensdagavond een A-interland afwerkt in Oostenrijk. Beide Genkenaars zijn nu ook officieel opgeroepen door interim-hoofdcoach Leif Gunnar Smerud.

Noorwegen moest zondag forfait geven voor de uitmatch in Roemenië, omdat de overheid de volledige selectie en staf in quarantaine had gezet, nadat aanvoerder Elabdellaoui besmet bleek met het coronavirus ...