Britse pers legt zich neer bij Belgisch meesterschap en uitschakeling: “Down and out”

Geen sensationele koppen of diepe teleurstelling bij de Britse pers na de nederlaag zondagavond in Leuven tegen de Rode Duivels. De Britten legden zich neer bij de nederlaag tegen het nummer één van de wereld, accepteerden de uitschakeling voor het eindtoernooi van de Nations League en zagen in Jack Grealish een groot lichtpunt. De zevende wereldtitel van Lewis Hamilton werd over het Kanaal als even belangrijk nieuws ontvangen.