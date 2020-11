Kim Jong-un voor het eerst in bijna een maand nog eens in het openbaar verschenen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor het eerst in bijna een maand nog eens in het openbaar verschenen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap, op gezag van het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA. Sinds enkele maanden zijn er speculaties over de gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse leider.