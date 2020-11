Zowat 38 procent van het totale radioluistervolume in Vlaanderen is nu digitaal: via DAB+, internet of digitale TV. Dat is een aanzienlijke groei. Vorig jaar bedroeg dit 26 pct en 21 pct in 2018. Dat meldt de samenwerkende organisatie Digitale Radio Vlaanderen.

Vooral luisteren via DAB+, of digitale radio via de ether, zit in de lift. Zeventien pct van het totaal radioluistervolume in Vlaanderen verloopt nu via DAB+, of bijna een verdubbeling (9 pct) ten opzichte ...