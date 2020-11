Lewis Hamilton is er in Turkije in geslaagd een zevende keer wereldkampioen F1 te worden en zo het ongenaakbaar gewaande record van Michael Schumacher te evenaren. Sinds zijn debuut in 2007 zat Lewis Hamilton nooit om media-aandacht verlegen. Een bloemlezing uit de carrière van de zevenvoudige wereldkampioen, aan de hand van zeven beruchte quotes.