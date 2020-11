Het Spectrumcollege vestiging Paal vierde donderdag via een digitale bijeenkomst de opening van haar vernieuwde campus. Met een applaus en een virtueel gordijn werd de opening van het nieuwe schoolgebouw een feit. In een virtuele rondleiding gaf directeur Yves Timmermans uitleg over de aanpak van het renovatieproject . Maandag worden de klaslokalen in gebruik genomen.