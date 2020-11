Toon Aerts: van 6.000 naar 2.000 euro per cross. Lars van der Haar: geen 3.250 meer, wel 1.000 euro. Tom Meeusen: van 1.500 naar amper 250 euro per veldrit. Corona slaat genadeloos toe in het veldrijden. En dat voelen de crossers in hun portemonnee. Een exclusieve blik op de financiële cijfers leert dat er zeer fors gesnoeid is in de startgelden. Alleen de grote twee, Van der Poel en Van Aert, ontsnappen. Zij krijgen straks 10.000 euro per veldrit.