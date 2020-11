Sinds gisteren geldt in het hele land een ophokplicht voor vogels en pluimvee. Vogelhouders moesten halsoverkop hun dieren binnenhalen of afschermen. “Dat is niet voor iedereen even eenvoudig”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder dat afgelopen weekend overstelpt werd met telefoontjes.