Engels bondscoach Gareth Southgate was ondanks het verlies tegen de Belgen, tevreden met de prestatie van zijn ploeg. “We zijn nu uitgeschakeld en dat is altijd jammer. Maar ik vond ons beter dan in de heenmatch op Wembley (toen Engeland won, nvdr.). We hadden meer balbezit, creëerden meer kansen en Grealish was uitstekend.